Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Afyonkarahisar'da Gençlik Merkezi, sağlık çalışanları için siperlikli maske üretimine başladı

Afyonkarahisar'da Gençlik Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı amansız bir mücadele veren sağlık çalışanları için siperlikli maske üretimine başladı.

29.03.2020 09:56 | Son Güncelleme: 29.03.2020 09:56
Afyonkarahisar'da Gençlik Merkezi, sağlık çalışanları için siperlikli maske üretimine başladı
Afyonkarahisar'da Gençlik Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı amansız bir mücadele veren sağlık çalışanları için siperlikli maske üretimine başladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 81 ilde 81 gençlik merkezinde sağlık çalışanları için siperlikli maske üretimine Afyonkarahisar Gençlik Merkezi de destek veriyor.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlik merkezlerinde mesai kavramının olmadığını söyledi.
Maske üretiminin kendileri için bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu dile getiren Dereci, şöyle konuştu:
"Gençlik ve Spor Bakanlığımız, bütün gençlik merkezlerinde maske yapılması ve hastanelerdeki sağlık çalışanlarımıza hediye edilmesi yönünde bize talimat verdi. Bizde, Afyonkarahisar'da hemen bunu icraata döktük. Kurumumuzda görevli müdüründen güvenlik görevlisine kadar herkes birlik ve beraberlik içerisinde çalışıyoruz."
"Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz" diyen Dereci, "Bu zor günlerimizde bizde bu maskeleri yaparak ülkemize destek vermeye çalışıyoruz. Bugün maske, yarın da yardım olur. Gençlik Merkezleri olarak biz, her zaman alandayız. Tamamen bütün faaliyetlerin içerisindeyiz. Burada fedakarca maske üreten bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.
Dereci, bir günde yaklaşık 500 siperlikli maske ürettiklerini belirterek 1-2 gün içerisinde Afyonkarahisar'daki sağlık çalışanlarına hediye edeceklerini de sözlerine ekledi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Afyon, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Afyonkarahisar'da Gençlik Merkezi, sağlık çalışanları için siperlikli maske üretimine başladı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Belediye Başkanı’ndan alkışlanacak hareket! Tüm maaşını Kovid-19 mağdurlarına bağışladı Haberler
Belediye Başkanı'ndan alkışlanacak hareket! Tüm maaşını Kovid-19 mağdurlarına bağışladı
Halk sağlığı uzmanı vatandaşları uyardı: Eldiven yanlış kullanılıyor Haberler
Halk sağlığı uzmanı vatandaşları uyardı: Eldiven yanlış kullanılıyor
Bakan Selçuk: İnterneti olmayan öğrenciler için evlere takvim gönderdik Haberler
Bakan Selçuk: İnterneti olmayan öğrenciler için evlere takvim gönderdik
Bakan canlı yayında yanıtladı: 30 Nisan’dan sonra okullar için plan ne? Haberler
Bakan canlı yayında yanıtladı: 30 Nisan'dan sonra okullar için plan ne?
Koronavirüs salgınında iyileşen hasta sayısı 140 bine yükseldi Haberler
Koronavirüs salgınında iyileşen hasta sayısı 140 bine yükseldi
Koronavirüs testi pozitif çıkan Başbakan: İşler daha da kötüleşecek Haberler
Koronavirüs testi pozitif çıkan Başbakan: İşler daha da kötüleşecek
Dünyayı sevindiren iddia: ABD’li doktorlar koronavirüsün ilacını buldu Haberler
Dünyayı sevindiren iddia: ABD'li doktorlar koronavirüsün ilacını buldu
12 milyon emeklinin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu Haberler
12 milyon emeklinin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

11:35: Bayrampaşa'da kaçak yolcu taşıyan şoföre 6 bin 141 TL ceza - Haber 11:35: Hafız adayları eğitimlerine telefonla devam ediyor - Haber 11:34: Eskişehir'de sıva yaparken yere düşen inşaat işçisi yaralandı - Haber 11:34: ZEYTİNBURNU SAHİLİ BOŞ KALDI - Haber 11:33: Van'da 2 mahalle ve 2 mezrada uygulanan karantina devam ediyor - Haber 10:45: Son dakika: Bakan Selçuk'a canlı yayında açıkça soruldu: Okullar 30 Nisan'a kadar kapalı, sonrasında ne yapılacak? - Haber 10:45: "İnterneti olmayan çocukları unutmadık" diyen Bakan Selçuk: Etkinlik takvimini evlere fiziksel olarak gönderdik - Haber 10:13: Halk Sağlığı Uzmanı uyardı: Plastik eldivenler yanlış kullanılıyor, virüsü taşıma riskiniz çok yüksek - Haber 10:03: Son dakika: Koronavirüs salgınında iyileşen hasta sayısı 140 bin 225'e yükseldi - Haber 08:50: Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi - Haberler 08:35: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin yaş ortalaması belli oldu! En fazla ölüm 80-89 yaş aralığında - Haber 07:36: Tarihe geçen kare! Koronavirüs hastasını dağ başına gömdüler, etrafında hiçbir canlı yok - Haber