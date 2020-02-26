Afyonkarahisar'da gıda denetimleri

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından "Ürün Bazlı Denetim Seferberliği" kapsamında bin 124 gıda üretimi yapan iş yerinde denetim gerçekleştirildiği bildirildi.

Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada 17 Şubat 2020 tarihinde başlayan ve 6 gün süren "Ürün Bazlı Denetim Seferberliği" kapsamında gıda üretimi yapılan işyerlerinde denetim yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, işyeri denetimlerine İl Müdürü İbrahim Acar'ında katıldığı belirtilirken, Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde çok sayıda personel ile gıda denetimleri yapıldığı aktarıldı.

Açıklamanın devamında şöyle denildi:

"Yapılan denetimlerde ürün güvenliği ve güvenilir gıda arzına yönelik; genel temizlik, personel hijyeni, kaliteli gıda malzemesi kullanımı, ürünlerin muhafaza koşulları, ürünlerin son kullanma tarihi, işletme kayıt belgesi, haşere ve kemirgenlerle mücadele, hijyen eğitimi belgesi varlığı gibi konular denetim ekiplerince kontroller gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimler sonucunda 44 işletmede olumsuzluk tespit edilmiş olup gerekli cezai yaptırımları uygulanacaktır. Bu yapılan denetimlerin daha etkin ve sürdürülebilir olması için vatandaşların gıda ile ilgili karşılaştıkları herhangi bir olumsuzluğu Tarım ve Orman Bakanlığının Alo 174 Gıda Hattına bildirmeleri durumunda, anında değerlendirmeye alınarak gıda denetim ekipleri tarafından çözüme kavuşturulacaktır."

Kaynak: AA