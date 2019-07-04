04.07.2019 21:36
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Afyonkarahisar'da gölete düşen genç boğuldu

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde gölete düşen genç boğuldu.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde gölete düşen genç boğuldu.
İlçeye bağlı Kırca köyünde arkadaşlarıyla gölete giden Ramazan Ek (18), su kenarında otururken bir anda dengesini kaybederek gölete düştü.
Arkadaşları, Ek'i kurtaramayınca durumu Sultandağı İlçe Jandarma Komutanlığına haber verdi.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğünden destek istedi.
AFAD ekipleri kıyıda ve su yüzeyinde arama yaptı. Aramalardan bir sonuç elde edilemeyince, Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis dalgıç ekibine haber verildi.
Bölgeye gelen dalgıç polisler su altındaki çalışmanın ardından Ramazan Ek'in cansız bedenine ulaştı.
AFAD ve dalgıç ekiplerinin çalışmasıyla göletten çıkarılan Ek'in cesedi, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA
Sultandağı, Afyon, Güncel

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