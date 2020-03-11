Afyonkarahisar'da halk otobüslerine koronavirüs önlemi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dün gece koranavirüsün Türkye'de de görüldüğünü açıklamasının ardından Afyonkarahisar'da tedbirler arttırıldı.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:05
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dün gece koranavirüsün Türkye'de de görüldüğünü açıklamasının ardından Afyonkarahisar'da tedbirler arttırıldı. Afyonkarahisar Belediyesi tarafın halk otobüsleri dezenfekte edildi.
Afyonkarahisar'da koronavirüse karşı her gün binlerce vatandaşın seyahat ettiği halk otobüslerinde tedbirleri arttırıldı. Dünyayı tehdit eden koronavirüsü nedeniyle Afyonkarahisar Belediyesi bünyesinde hizmet veren şehir içi halk otobüslerinde dezenfeksiyon işlemleri yapıldı. Belediye ekipleri, yürütülen ilaçlama çalışmaları kapsamında, özel kıyafetler giyip, maske takarak dezenfekte işlemi yaptı.
İlaçlama çalışmaları periyodik olarak devam edecek
Yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler kapsamında vatandaşların virüslerden olabildiğince uzak tutulması hedefleniyor. Bu kapsamda Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından halk otobüsleri ilaçlandı. İlaçlama çalışmaları periyodik olarak devam edeceği bildirildi.
"Tedbirlerimizi üst seviyeye çıkardık"
Koronavirüse karşı önlemleri aldıklarını ifade eden Veteriner İşleri Müdürü İsmail Atlı, "Son günlerde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs gündemde. Biz de ilimizin sağlığı ve huzuru için tedbirlerimizi üst seviyeye çıkardık. Halkımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda ve toplu taşıma araçlarımızda, temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini artırdık. Önümüzdeki günlerde kamu binalarında, banka ATM'lerinde otobüs durakları vb. toplu kullanım alanlarını dezenfeksiyon işlemlerini düzenli olarak yapmaya devam edeceğiz" dedi. - AFYONKARAHİSAR
Afyonkarahisar'da koronavirüse karşı her gün binlerce vatandaşın seyahat ettiği halk otobüslerinde tedbirleri arttırıldı. Dünyayı tehdit eden koronavirüsü nedeniyle Afyonkarahisar Belediyesi bünyesinde hizmet veren şehir içi halk otobüslerinde dezenfeksiyon işlemleri yapıldı. Belediye ekipleri, yürütülen ilaçlama çalışmaları kapsamında, özel kıyafetler giyip, maske takarak dezenfekte işlemi yaptı.
İlaçlama çalışmaları periyodik olarak devam edecek
Yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler kapsamında vatandaşların virüslerden olabildiğince uzak tutulması hedefleniyor. Bu kapsamda Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından halk otobüsleri ilaçlandı. İlaçlama çalışmaları periyodik olarak devam edeceği bildirildi.
"Tedbirlerimizi üst seviyeye çıkardık"
Koronavirüse karşı önlemleri aldıklarını ifade eden Veteriner İşleri Müdürü İsmail Atlı, "Son günlerde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs gündemde. Biz de ilimizin sağlığı ve huzuru için tedbirlerimizi üst seviyeye çıkardık. Halkımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda ve toplu taşıma araçlarımızda, temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini artırdık. Önümüzdeki günlerde kamu binalarında, banka ATM'lerinde otobüs durakları vb. toplu kullanım alanlarını dezenfeksiyon işlemlerini düzenli olarak yapmaya devam edeceğiz" dedi. - AFYONKARAHİSAR
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: İHA
Etiketler : Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Güncel
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Güncel
Son Dakika: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Kentte tespit edilmiş vaka yok
Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Güncel
İletişim Uzmanı, "Koronavirüsten hızlı yayılıyor" deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
Güncel
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Güncel
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın