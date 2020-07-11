Afyonkarahisar'da haşhaş hasadı başladı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ve Kızılören ilçe merkez ve köylerindeki üretici, haşhaş hasadına başladı. Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, ata tarlalarına haşhaş ekimine izin verilmesinin yanı sıra, çapa ve kırım avansı verilmesini istedi.

Bölgede kasım ayında ekimi yapılan haşhaş bitkisinin hasadına, Sandıklı ve Kızılören ilçe merkez ve köylerinde başladı. Sandıklı ve Kızılören ilçelerinde 2 bin 250 üreticinin, yaklaşık 25 bin metrekare alana haşhaş ekimi yaptığı kaydedildi. Hasadın yaklaşık 15 gün sürmesi bekleniyor. Afyon olarak da bilinen haşhaş bitkisinin kapsülü ilaç sanayisinde kullanılırken, kapsülün içersinde bulunan haşhaşın ezmesi ve yağı tüketiliyor. Haşhaş bitkisi, birçok unlu mamulde de kullanılıyor.

Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, haşhaş hasadı yapılan tarlalarda üretici ve işçileri ziyaret etti. İşçilerle birlikte bir süre haşhaş kırımı yapan Fatma Toptaş, ata tarlalarına haşhaş ekimine izin verilmesinin yanı sıra, çapa ile kırım avansı verilerek üreticinin rahatlatılması gerektiğini söyledi.

'EKİM ŞARTLARI KOLAYLAŞTIRILARAK, EKİM İZNİ VERİLMELİ'

Fatma Toptaş, "İlimizin de adını aldığı Afyon bitkisinin hasadı başladı. Afyon bitkisinin, yani haşhaşın kapsülü ilaç sanayiinde, içinin ürünü de unlu mamullerde kullanılır. Üretici olarak yetkililerden haşhaş ekim şartlarının kolaylaştırılmasını istiyoruz. Yıllar önce çapa ve kırım avansı verilirdi, yine tekrarlanmasını istiyoruz. Bir de ekilemeyen ata tarlalarının ekim bölgelerine alınmasını istiyoruz" dedi.

'KAPSÜL FİYATLARI DÜŞÜK'

Haşhaş üreticisi Mustafa Karabunar ise 3- 4 yıldır aynı fiyatlara kapsül verdiklerini belirterek, "Kapsül fiyatları yükseltilmeli. Ata tarlası ekimlerinde, yeni sezonda kolaylık istiyoruz. Kendi kayıtlı arazilerimize ekiyoruz. Ama atalarımızdan dedelerimizden kalan alanlara ekim yapamıyoruz. Buna kolaylık getirilmesini istiyoruz. Önceki yıllarda çapa avansı veriliyordu. Şimdi yine çapa ve kırım avansı istiyoruz. Biz zaten üretim yapıyoruz. Bu konularda bize yardımcı olunursa daha iyi üretim yaparız" diye konuştu.