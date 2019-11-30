Haberler » Güncel » Afyonkarahisar'da hayatını kaybeden profesör için tören düzenlendi - Haber

Afyonkarahisar'da hayatını kaybeden profesör için tören düzenlendi

Afyonkarahisar'da evinde ölü bulunan Prof. Dr. Murat Tosun için Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Tıp Fakültesi'nde tören düzenlendi.

30.11.2019 13:59 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:04Afyonkarahisar'da hayatını kaybeden profesör için tören düzenlendi
Afyonkarahisar'da evinde ölü bulunan Prof. Dr. Murat Tosun için Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Tıp Fakültesi'nde tören düzenlendi.

Tosun'un cenazesi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundan alınarak önce Zafer Sağlık Külliyesi yanındaki Demirci Hacı Ekrem Camii'ne getirilerek cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazından sonra Tosun için görev yaptığı AFSÜ Tıp Fakültesinin Fuaye alanında tören düzenlendi. Törene, AFSÜ Rektörü Nurullah Okumuş, Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, mesai arkadaşları, öğrencileri, ailesi ve sevenleri katıldı. Törenin ardından AFSÜ öğrencileri ve mesai arkadaşları, hocaları Murat Tosun'un cenazesini defnedilmek üzere İzmir'e uğurladı.

Öte yandan Tosun'un yapılan otopsisinde herhangi şüpheli bir duruma rastlanmadığı ve doğal ölüm olarak rapor düzenlediği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Murat Tosun, Afyon, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:58 TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni - Rövnag Abdullayev
15:58 Cerablus'taki bomba yüklü araçla terör saldırısı
15:58 Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 56 şüpheliden 21'i tutuklandı
15:57 Çinli kadının cesedinin bulunduğu bölgeden geçen yol traktörle sürülmüş
15:53 Hem şehre giriş kolaylaşacak hem de daha rahat ticaret yapılacak
15:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahsen Unakıtan'a geçmiş olsun telefonu
15:21 Son dakika: Türkiye için tarihi gün! TANAP'ın Avrupa bağlantısı açıldı
14:44 Meteoroloji, İstanbul dahil 7 kent için 'sarı alarm' verdi: Şiddetli yağış bekleniyor
14:40 Beyoğlu'nda 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada
14:32 İYİ Parti'den 'metrobüs yolu, hafta sonları bisiklet yolu olsun' önerisi
13:39 Didem Soydan, Amerikan bayrağı önünde göğüslerini ve pantolonun fermuarını açarak poz verdi
12:52 Uyuşturucu ve alkol alan genç kadın, bankta sızıp kaldı
12:47 Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak isteyen 72'lik dede, kendini astı
12:00 Yasmin Erbil bacak dekolteli pozlarıyla göz kamaştırdı
21:11 Aslı Enver'den "Özcan Deniz'in evliliğini bitirdi" iddialarına yanıt: Çok ayıp!
30.11.2019 15:59:41