Afyonkarahisar'da helikopter destekli asayiş ve trafik denetimi
- Afyonkarahisar'da helikopter destekli asayiş ve trafik denetimi Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, trafik düzen ve güvenliğinin sağlanması amacıyla karayollarını havadan denetledi.
16.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:09
- Afyonkarahisar'da helikopter destekli asayiş ve trafik denetimi
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, trafik düzen ve güvenliğinin sağlanması amacıyla karayollarını havadan denetledi. Afyonkarahisar-Eskişehir karayolunda helikopterle yapılan denetimlerde kural ihlali yapan araçlar tespit edilerek sürücüleri hakkında cezai işlem uygulandı. Jandarma birimlerinin trafik denetlemelerinde etkinliğin arttırılması amacıyla il genelindeki uygulamaları karadan sürerken, Afyonkarahisar- Eskişehir karayolunda da helikopterle havadan denetim gerçekleştirildi. Kural ihlali yapan araçları havadan tespit eden ekipler, bu araçları uygulama noktalarına bildirdi. Belirlenen kontrol noktalarında durdurulan araçlar, jandarma arama köpeği yardımıyla arandı. Kontrol noktasındaki güvenlik güçleri kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uyguladı.Hava denetimine, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutan yardımcısı Albay Halit Gülten ve Trafik Şube Müdürü Kıdemli Başçavuş Ali Gören ve diğer yetkililer de katıldı.Yetkililer, trafik ve asayiş hizmetlerinin kalitesinin ve etkinliğinin arttırılması için bu tür hava destekli denetimlerin devam edeceğini bildirdi.
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, trafik düzen ve güvenliğinin sağlanması amacıyla karayollarını havadan denetledi. Afyonkarahisar-Eskişehir karayolunda helikopterle yapılan denetimlerde kural ihlali yapan araçlar tespit edilerek sürücüleri hakkında cezai işlem uygulandı. Jandarma birimlerinin trafik denetlemelerinde etkinliğin arttırılması amacıyla il genelindeki uygulamaları karadan sürerken, Afyonkarahisar- Eskişehir karayolunda da helikopterle havadan denetim gerçekleştirildi. Kural ihlali yapan araçları havadan tespit eden ekipler, bu araçları uygulama noktalarına bildirdi. Belirlenen kontrol noktalarında durdurulan araçlar, jandarma arama köpeği yardımıyla arandı. Kontrol noktasındaki güvenlik güçleri kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uyguladı.Hava denetimine, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutan yardımcısı Albay Halit Gülten ve Trafik Şube Müdürü Kıdemli Başçavuş Ali Gören ve diğer yetkililer de katıldı.Yetkililer, trafik ve asayiş hizmetlerinin kalitesinin ve etkinliğinin arttırılması için bu tür hava destekli denetimlerin devam edeceğini bildirdi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Afyonkarahisar'da helikopter destekli asayiş ve trafik denetimi
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