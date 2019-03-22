Afyonkarahisar'da Helikopter Destekli Denetim

Jandarma
Genel Komutanlığı ekipleri Afyonkarahisar
'da helikopter destekli trafik uygulaması yaptı.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından Afyonkarahisar- Eskişehir
kara yolunun 24. kilometresinde bulunan Yarımca
kavşağında trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirildi.
Asayiş ve trafik ekipleri bağlı tarafından durdurulan araçlar trafik yönünden denetlenirken, eğitimli köpekler tarafından da durdurulan bazı araçlar arandı.
İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez ve İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız
, Afyonkarahisar Jandarma Asayiş Şube Müdürü Adnan Çelebi
Jandarma Genel Komutanlığına bağlı helikopter ile Afyonkarahisar- Eskişehir karayolu üzerinde helikopterle güzergahları kontrol etti.
Trafik ihlali yapan araçlara ve eksik belgesi bulunan sürücülere cezai işlem yapıldı.
Afyonkarahisar'ın trafik açısından en yoğun olan çevre yolu ve ana hatlar üzerinde de uçuş yapan yetkililer, uçuşlarını Hava Meydan Komutanlığında sonlandırdı.
İl Jandarma Komutanı Albay Çömez, Gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulamaların Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü
'nün ortak yaptığı faaliyetler olduğunu söyledi.
Trafik denetimlerini havadan da destekleyerek, vatandaşlarda bir farkındalık oluşturmak için yapıldığını belirten Çömez, şunları kaydetti:
"Bu trafik denetimlerimizi havadan helikopter ile karadan jandarma ekipleri ve drone kontrollü olarak yapmaya devam edeceğiz. Amacımız vatandaşlarımızın özellikle trafikte can güvenliğini en üst seviyede sağlamak. Yaralanma ve ölümlü olayları en aza indirmek için çalışıyoruz. Trafik denetimlerini hem karadan hem de havların el verdiği sürece havadan destekleyerek sürdüreceğiz."
Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız ise Afyonkarahisar'ın trafik açısından kavşak bir nokta olduğunu ve günde 45 bine yakın aracın geçtiği bir il olduğunu söyledi.
Bu tür uygulamaları iki kurum ortak bir şekilde devam ettireceklerini ifade eden Yıldız, asayiş ve trafik açısından vatandaşların güvenliğini en üst seviyede tutmak için 24 saat çalıştıklarını da sözlerine ekledi.
Jandarma, Afyon, Güncel
Kaynak: AA