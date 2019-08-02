Afyonkarahisar'da hemzemin geçitte kaza: 1 ölü

Afyonkarahisar'ın Evciler
ilçesinde, yolcu treninin hemzemin geçitte otomobile çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Eskişehir- Denizli seferini yapan yolcu treni (Pamukkale Ekspres), ilçeye bağlı Madenli köyü yolunda bulunan bariyersiz hemzemin geçitten geçen Turgay Ateş (38) idaresindeki 20 AAC 136 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilin sürücüsü Ateş, ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Evciler Devlet Hastanesine kaldırılan Ateş, burada yaşamını yitirdi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.