Haberler» Güncel» Haber

Afyonkarahisar'da hemzemin geçitte kaza: 1 ölü

Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde, yolcu treninin hemzemin geçitte otomobile çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

02.08.2019 14:51 Afyonkarahisar'da hemzemin geçitte kaza: 1 ölü
Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde, yolcu treninin hemzemin geçitte otomobile çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Eskişehir- Denizli seferini yapan yolcu treni (Pamukkale Ekspres), ilçeye bağlı Madenli köyü yolunda bulunan bariyersiz hemzemin geçitten geçen Turgay Ateş (38) idaresindeki 20 AAC 136 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilin sürücüsü Ateş, ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Evciler Devlet Hastanesine kaldırılan Ateş, burada yaşamını yitirdi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Evciler, Afyon, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:08   BAKKA, Çelik Kümelenmesi Analiz Raporu Lansman Toplantısı yaptı
15:08   Bilecik Belediyesi'nden sokak hayvanları için çağrı
15:07   Cumhurbaşkanı Erdoğan Prof. Dr. Işık'ın cenaze törenine katıldı
15:07   Kur'an kursu öğrencilerine judo sporu tanıtılıyor
15:07   Yaralı leyleğe vatandaşlar sahip çıktı
15:06   Ağır metallerden oluşan bir öte gezegen keşfedildi
15:05   "Sistan-Beluçistan'daki mahrumiyetlerin giderilmesi için daha fazla çaba bekliyoruz"