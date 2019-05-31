Afyonkarahisar'da hırsızlık

Afyonkarahisar
'ın Bolvadin
ve Sultandağı
ilçelerinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Bolvadin ilçesi Kırkgöz
ve Mescit mahallesinde, bisiklet ve motosiklet çalındığı şikayeti üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri çalışma başlattı. Polis
ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri ile teknik takibin ardından şüphelileri belirledi.
Sultandağı ilçesinde de hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheliler, C.A, S.G. ve A.K. polis ekiplerinin yol kontrolü sırasında gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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