26.06.2019 13:27
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Afyonkarahisar'da horoz dövüştürenlere baskın

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da horoz dövüşü yapılarak kumar oynandığı ihbar edilen metruk binaya yapılan operasyonda, 13 kişi hakkında idari para cezası uygulandı.

Afyonkarahisar'da horoz dövüşü yapılarak kumar oynandığı ihbar edilen metruk binaya yapılan operasyonda, 13 kişi hakkında idari para cezası uygulandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne, Ataköy Mahallesi'nde metruk bir binada horoz dövüşü yapılarak kumar oynandığı ihbarı ulaştı.
Harekete geçen polis ekipleri, düzenlediği operasyonda 14 kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınanlardan 1 kişi hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlamaktan adli işlem yapılırken, 13 kişiye de idari para cezası kesildi.
Dövüştürülen 2 horoz, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA
Afyon , Güncel

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