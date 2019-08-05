Afyonkarahisar'da ihracat rakamları

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, kentin temmuz ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 artarak 31 milyon 542 bin dolara çıktığını belirtti.

Serteser, yaptığı açıklamada, 2019'un ilk 7 aylık diliminde ihracatın bir miktar gerilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"2019'un ilk 7 ayında ihracatımız yüzde 1,04 gerileyerek 199 milyon 665 bin dolar olmuştur. 2018 yılının ilk yedi ayında ihracatımız 201 milyon 772 bin dolardı. Bu düşüşte, Irak'ın Türkiye'den yumurta alımını durdurması en büyük etken olarak görülüyor. Yumurta sektöründeki özel durum nedeniyle ihracatta yaşanan gerilemeyi, diğer sektörlerimiz bertaraf etmiştir. Temmuz ayında ise ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 artmıştır. 2018'in temmuz ayında 28 milyon 446 bin dolar olan ihracatımız, bu yıl temmuz ayında 31 milyon 542 bin dolara çıkmıştır."

Afyonkarahisar'ın temmuz ayında 77 ülke ve 2 Serbest Bölge'ye ihracat yaptığını aktaran Serteser, " 2019'un temmuz ayında ilimizden yapılan ihracatta ilk sırayı 6 milyon 793 bin dolarla Çin Halk Cumhuriyeti aldı. Amerika Birleşik Devletleri'ne 4 milyon 824 bin dolarlık, Fransa'ya da 2 milyon 256 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA