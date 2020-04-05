Afyonkarahisar'da, ihtiyaç sahipleri için 'askıda ekmek'

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesindeki fırında, koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahiplerine destek için 'Hiç kimse ekmeksiz kalmasın ihtiyacı olan askıdan alsın' sloganı ile 'askıda ekmek' kampanyası başlatıldı.

Sandıklı merkezdeki Kütüphane kavşağı yakınlarında bulunan fırında, koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla 'askıda ekmek' kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında fırın camına, üzerinde ekmek fotoğrafıyla 'Hiç kimse ekmeksiz kalmasın ihtiyacı olan askıdan alsın. Sizin de standa katkınız olsun' yazısı asıldı. Yazının önüne de elbise askısı koyulurken, ilk ekmek bağışı ise fırın sahipleri tarafından yapıldı. Kısa sürede hayırseverlerin destekleriyle askı, ekmekle doldu. Koronavirüsle mücadele boyunca devam edecek uygulama kapsamında, hayırseverler tarafından fırından alınan ekmekler, askıya takılacak. İhtiyacı olanlar da istediği zaman, gece gündüz askıdan bu ekmeği ücretsiz alabilecek.

ŞERİTLİ 'SOSYAL MESAFE' ÖNLEMİ

Öte yandan fırın içinde koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralı da şeritlerle sağlanmaya çalışıldı. Fırın çalışanlarıyla müşteriler arasındaki mesafe korunurken, çalışanların da sürekli maske ve eldiven taktığı görüldü.

Fırın işletmecisi Samet Bolat, "Bulunduğumuz zor günlerde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza birazcık olsun katkı sağlamak istedik. Sağ olsun Sandıklı insanımız da bu yönde hep destek sağlıyor. Vatandaşlarımız aldığı ekmekleri askıya takarak ihtiyaç sahiplerine bağışlamaya çalışıyor. Rabbim hiç kimseyi ekmeğe muhtaç etmesin. İnşallah bu zor günler kısa sürede sona erer ve güzel günler kısa sürede bizlerin olur" dedi.

Ekmek bağışı yapan müşterilerden Ali Osman Karakuş da imkanı olanların ekmek alarak, askıya bıraktığını belirtip, "Toplum olarak bir ve beraber olmamız gereken zamanlarda olduğumuzu düşünüyorum. Burada imkanı iyi olan ekmeği alıp poşetle askıya asıyor. Amaç ihtiyacı olanın ihtiyacının giderilmesi. Buradaki en önemli şey ise kimse kimseyi tanımıyor. Ne ekmeği alanı ne de parasını vereni biliyorlar" diye konuştu.

- Afyonkarahisar

Kaynak: DHA