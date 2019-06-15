15.06.2019 00:51
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Afyonkarahisar'da iki aile arasında silahlı kavga: 8 yaralı

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı.
Merkeze bağlı Kızıldağ köyünde aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri, köy meydanında karşılaştı.
Aileler arasında çıkan tartışma, kısa sürede yumruklu ve silahlı kavgaya dönüştü. Silahla yaralanan 8 kişi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kavgaya karışanlardan Hasan Ali Ç. silahıyla gözaltına alındı. Silah kullandığı iddia edilen Arif B. aranıyor.
Kaynak: AA
Afyon, Güncel

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