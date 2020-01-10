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Afyonkarahisar'da iki aile arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Beyyazı beldesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

10.01.2020 14:58 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:58Afyonkarahisar'da iki aile arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın beldesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kız kaçırma olayından önceden husumetli ve akraba olan iki aile, Örnek Mahallesi'nde Abdullah Arslan'ın evinin önünde karşılaşmasının ardından tartışmaya başladı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinden sonra Abdullah Arslan, ruhsatsız tabancasıyla ateş ettiği Ömer Arslan, Yaşar Arslan, Hülya Arslan ile Hüseyin Altunkaya'yı farklı yerlerinden yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Yaşar Arslan, hayatını kaybetti.
Yaralılardan Ömer Arslan ile Hüseyin Altunkaya'nın da hayati tehlikesi olduğu belirtildi.
Şüpheli Abdullah Arslan, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Yaşar Arslan, Beyyazı, Afyon, Güncel

Kaynak: AA

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