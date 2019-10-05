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Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Afyonkarahisar'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

05.10.2019 15:42Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Afyonkarahisar'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ali Gıcır (69) yönetimindeki 43 VE 473 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolunun 55. kilometresinde, Sefa Can Karadağ'ın (20) idaresindeki 03 EC 560 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler yaralanırken, Gıcır'ın kullandığı otomobildeki Veli Bacak (69) hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları, ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırdı.

Karadağ, Afyon, Güncel

Kaynak: AA

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