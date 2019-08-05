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Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

AFYONKARAHİSAR'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

05.08.2019 10:52 Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
AFYONKARAHİSAR'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Afyonkarahisar- Şuhut karayolunun 5'inci kilometresindeki merkez Salar beldesi yakınlarında meydana geldi. Hasan Ak'ın (54) kullandığı 03 AAN 384 plakalı otomobille Üzeyir Çepni'nin (46) kullandığı 03 VZ 701 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler Hasan Ak ve Üzeyir Çepni ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Hatice Ak (45), Beytullah Ak (10), Ali Gülgör (57) ve Sabire Gülgör (57) yaralandı.
Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve Afyonkarahisar Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptığı yaralıları ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere götürdü. Polis ekipleri de başka bir kaza yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi aldı. Araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.



Afyon, Güncel

Kaynak: DHA

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