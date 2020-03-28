Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Afyonkarahisar'da "İl Pandemi Kurulu" toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında "İl Pandemi Kurulu" toplantısı gerçekleştirildi.

28.03.2020 17:50 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:50
Afyonkarahisar'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında "İl Pandemi Kurulu" toplantısı gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, toplantıda Kovid-19 salgınını önlemeye yönelik yeni tedbirler alınarak, kurallara titizlikle uyulması noktasında gereğinin yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.
Köy, belde ve ilçeler arası ile il merkezlerine ve il dışına, belediye ve taşıma kooperatiflerince verilen toplu taşıma hizmetlerinin durdurulmasına karar verildiği ifade edilen açıklamada, sosyal mesafenin korunması şartı ile ilçeler ve iller arası işçi servis hatlarının hizmet vermeye devam edebileceği bildirildi.
Açıklamada, toplu taşıma hizmeti sunan otobüs ve minibüslerin 20: 00-06: 00 saatleri arası faaliyetlerinin durdurulduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:
"Şehir içinde çift sıra park yapılamayacak. Aksi halde cezai işlem uygulanacak. Alınan diğer tedbirler ise şöyle; hastanelerde, hasta ziyareti yasaklandı. Otogarlarda verilen hizmetler acil durumlar haricinde en asgari seviyeye indirilecek. Sadıkbey Mahallesi'ne minibüs ve otobüs hatları durduruldu. Mahalleye giriş ve çıkışlar acil ihtiyaç hali gözetilerek, jandarma ekipleri kontrolünde yapılacak. 65 yaş ve üzeri kronik rahatsızları nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan/yasaklanan motorlu taşıt sahibi vatandaşların, sokağa çıkma yasağının başladığı 22.03.2020 tarihinden sonra muayene zamanı gelen araçları için yasaklamanın kaldırılmasından 45 gün sonrasına kadar Karayolları Trafik Kanunu'nun 34. maddesi kapsamında araç muayeneleri ertelendi."
Spor ve yürüyüşler yasaklandı
Açıklamada, toplu halde yapılan spor, yürüyüş ve benzeri faaliyetlerin hafta içi ve hafta sonu yasaklandığı bildirildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Tutulmaz, Afyon, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Afyonkarahisar'da 'İl Pandemi Kurulu' toplantısı yapıldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Soylu: Özel araçlarıyla seyahat edenlerin de ateşi ölçülecek Haberler
Bakan Soylu: Özel araçlarıyla seyahat edenlerin de ateşi ölçülecek
Küstah sözler söyleyen öğrenci, karantinadan gözaltına alındı Haberler
Küstah sözler söyleyen öğrenci, karantinadan gözaltına alındı
Bilim Kurulu üyesi ’Gevşemeyin’ dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla biter Haberler
Bilim Kurulu üyesi "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla biter
Rusya’da ’Sokağa çıkma yasağına karşı aslan kullanılıyor’ iddialarına ’ayılı’ cevap geldi Haberler
Rusya'da "Sokağa çıkma yasağına karşı aslan kullanılıyor" iddialarına "ayılı" cevap geldi
Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına ara verdi Haberler
Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına ara verdi
Zabıtanın tezgahına el koyduğu simitçi, intihara teşebbüs etti Haberler
Zabıtanın tezgahına el koyduğu simitçi, intihara teşebbüs etti
Karantinadaki kadın, odasını anlattı! Pilates topu detayı dikkat çekti Haberler
Karantinadaki kadın, odasını anlattı! Pilates topu detayı dikkat çekti
Havuza düşen kangal köpeği, boynundan yakalayan kardeşi kurtardı Haberler
Havuza düşen kangal köpeği, boynundan yakalayan kardeşi kurtardı

Son Dakika Güncel Haberleri

18:52: İzmir'de otomobilin çarptığı yaya çocuk hayatını kaybetti - Haber 18:51: 5 yılda inşa etti, koronavirüse karşı yer altına çekildi - Haber 18:51: İSTANBUL'A GİRİŞ ÇIKIŞLARDA KORONAVİRÜS DENETİMLERİ - Haber 18:51: İSTANBUL'A GİRİŞ ÇIKIŞLARDA KORONAVİRÜS DENETİMLERİ - Haber 18:50: BAE'de korona virüs salgını sonrası sokaklar boş kaldı - Haber 18:16: Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenci gözaltına alındı - Haberler 18:13: Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla bitebilir - Haber 17:16: Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı - Haberler 17:14: Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü - Haber 17:10: Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı - Haber 16:25: Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı - Haber 16:25: Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - Haber