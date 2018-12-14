Afyonkarahisar'da İlginç İş Arama İlanı

Afyonkarahisar
'da iş arayan bir şahsın cadde üzerinde bir ağaca yapıştırdığı iş arama ilanı herkesi şaşırttı.
Afyonkarahisar'ın en işlek caddelerinden Ambaryolu caddesi üzerinde bulunan bir ağaca, iş arayan ancak bir türlü bulamadığı anlaşılan bir şahıs, "Biz iş aramaktan sıkıldık, eleman ihtiyacı olan bu numarayı arasın" diyerek ilanın altına da kendi numarasını yazdı. Sosyal paylaşım platformu üzerinden yayılan bu fotoğraf bir yandan güldürdü, bir yandan da düşündürdü. - AFYONKARAHİSAR
Afyonkarahisar
14 Aralık 2018 Cuma 12:49