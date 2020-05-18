Afyonkarahisar'da inşaatta kazı sırasında göçük: 1 ölü -2

Afyonkarahisar'da inşaatta kazı sırasında göçük: 1 ölüAFYONKARAHİSAR'da, inşaatta tünel kazıldığı sırada göçük meydana geldi.

18.05.2020 20:04 | Son Güncelleme: 18.05.2020 20:06
Afyonkarahisar'da inşaatta kazı sırasında göçük: 1 ölü
AFYONKARAHİSAR'da, inşaatta tünel kazıldığı sırada göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 2 işçiden Ali Elek (70) yaşamını yitirirken, diğer işçi kendi imkanlarıyla kurtuldu.
Afyonkarahisar Akarçay Havzası Kuzey Atıksu Toplama Hattı inşaatında, yüklenici firma tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ana yol altından tünel açıldığı sırada göçük meydana geldi. Saat 17.00 sıralarında meydana gelen göçükte 2 işçi toprak altında kaldı. İşçilerden biri kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken, Ali Elek ise toprak altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. AFAD ekipleri iş makinesi yardımıyla göçen toprağı tahliye ederek, Ali Elek'e ulaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ali Elek'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ali Elek'in cansız bedeni yapılan inceleme sonrası otopsi için morga konuldu.
'ÇIKMAYA ÇALIŞIRKEN İKİNCİ KEZ GÖÇÜK OLDU'
İşçilerden biri gelen polis ekiplerine olayın nasıl olduğunu anlattı. Çalışma sırasında bir anda gürültüyle toprağın işçilerin üzerine göçtüğünü, içerideki işçilerden birinin kendi imkanlarıyla çıkarak kurtulduğunu kaydeden işçi, Ali Elek'in ise çıkmaya çalışırken ikinci bir göçük olduğunu ve toprak altında kaldığını söyledi. Afyonkarahisar’da inşaatta kazı sırasında göçük: 1 ölü -2

Kaynak: DHA

Etiketler: Afyon, İşçi, Güncel, Haber

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