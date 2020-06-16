Afyonkarahisar'da, Iraklı 6 DEAŞ şüphelisi adliyede

Afyonkarahisar'da, Iraklı 6 DEAŞ şüphelisi adliyedeAfyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü'nce DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu belirlenen ve operasyonla gözaltına alınan 6 Irak uyruklu adliyeye sevk edildi.

16.06.2020 14:15 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:20
Afyonkarahisar'da, Iraklı 6 DEAŞ şüphelisi adliyede
Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü'nce DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu belirlenen ve operasyonla gözaltına alınan 6 Irak uyruklu adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Afyonkarahisar'da oturan ve DEAŞ terör örgütüne üye olduğu değerlendirilen kişilerin deşifre edilmesi ve olası eylemlerinin engellenmesi amacıyla 11 Haziran'da kent merkezinde operasyon düzenlendi. DEAŞ üyesi olduğu değerlendirilen Irak uyruklu 5 şüpheli yakalandı. Polis merkezindeki ifadeleri sırasında, şüphelilerin verdiği bilgi doğrultusunda Iraklı 1 şüpheli daha gözaltına alındı. Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sorguları tamamlanan 6 şüpheli, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Afyonkarahisar’da, Iraklı 6 DEAŞ şüphelisi adliyede

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Afyon, Irak, Güncel, Haber

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