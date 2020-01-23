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Afyonkarahisar'da iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangında hasar oluştu.

23.01.2020 10:46 | Son Güncelleme: 23.01.2020 10:46Afyonkarahisar'da iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü
Afyonkarahisar'ın ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangında hasar oluştu.
İlçeye bağlı Akören beldesi Bağdat Mahallesinde yol kenarındaki bir işletmenin üst katında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, Afyonkarahisar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
ekipleri, yangını yaklaşık iki saatlik çalışmayla söndürdü. Yangında, iş yerinde büyük çaplı hasar oluştu.
Jandarma ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Sinanpaşa, İtfaiye, Afyon, Güncel

Kaynak: AA

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