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Afyonkarahisar'da "İsa'nın Son Yemeği" tablosunu satmaya çalışan 4 şüpheli yakalandı

Denizli'den Afyonkarahisar'a tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen "İsa'nın Son Yemeği" tablosunu satmaya gelen 4 kişi gözaltına alındı.

11.03.2020 19:02 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:02
Afyonkarahisar'da
Denizli 'den Afyonkarahisar'a tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen "İsa'nın Son Yemeği" tablosunu satmaya gelen 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Denizli'den S.B'nin elinde bulunan bir tablonun satışı için Afyonkarahisar'a geleceği bilgisine ulaştı.
Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından, kentteki bir alışveriş merkezinin yakınında M.Ş'ye ait otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen "İsa'nın Son Yemeği" tablosu ele geçirildi.
Güvenlik güçleri, araçtaki S.B, İ.S, A.Ç. ve M.Ş'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Jandarma, Denizli, Afyon, Güncel

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