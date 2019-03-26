Afyonkarahisar'da İşçi Alımı

Kaynak: AA

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Afyonkarahisar İl Müdürü Ahmet Karakaya, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında alınacak 400 işçi için işe alım başvurularının başladığını belirtti.Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İŞKUR tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında geçici süreyle çalıştırılmak üzere TYP kapsamında kura ile belirlenecek, Afyonkarahisar'a 400 kişilik 6 ay süreli bütçe tahsisi gerçekleştirildiğini söyledi.Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından söz konusu program kapsamında başvuruların 29 Mart'a kadar yapılması gerektiğini aktaran Karakaya, şöyle konuştu:"TYP ile uzun süre işsiz kalan vatandaşların topluma entegresini sağlamak amaçlıyoruz. Afyonkarahisar'da 400 kişi geçici statüyle kamu kurum ve kuruluşlarında 6 ay istihdam edilecek. Programa müracaatlar, İl Müdürlüğümüze veya internet üzerinden 29 Mart'a kadar yapılacaktır. Alımlar da noter kurasıyla olacak ve işe yerleştirilenler de 15 Nisan'da iş başı yapacaklar."Karakaya, ayrıca, TYP'ye müracaatta bulunan vatandaşlar için fidan hediye ettiklerini de sözlerine ekledi.