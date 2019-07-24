Afyonkarahisar'da jeotermal saha ihaleleri

Afyonkarahisar'daki jeotermal kaynak arama ruhsat sahaları ihaleye çıkarıldı.
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Afyonkarahisar'ın Sandıklı
, İhsaniye
ve Dinar ilçelerindeki üç jeotermal kaynak arama ruhsatlı sahalar "Açık Teklif Artırma" usulüyle ihale edilecek.
Söz konusu üç ilçede alanları 319 ile 4 bin 988 hektar, muhammen bedelleri ise 41 bin 875 lira ile 139 bin 590 lira arasında değişen sahaların 7 Ağustos'ta saat 11.00'de ihalesi gerçekleştirilecek.
İstekliler, tekliflerini ihale günü saatine kadar Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığında bulunan ihale komisyonuna verebilecek.