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Afyonkarahisar'da jeotermal saha ihaleleri

Afyonkarahisar'daki jeotermal kaynak arama ruhsat sahaları ihaleye çıkarıldı.

24.07.2019 08:26 Afyonkarahisar'da jeotermal saha ihaleleri
Afyonkarahisar'daki jeotermal kaynak arama ruhsat sahaları ihaleye çıkarıldı.
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Afyonkarahisar'ın Sandıklı, İhsaniye ve Dinar ilçelerindeki üç jeotermal kaynak arama ruhsatlı sahalar "Açık Teklif Artırma" usulüyle ihale edilecek.
Söz konusu üç ilçede alanları 319 ile 4 bin 988 hektar, muhammen bedelleri ise 41 bin 875 lira ile 139 bin 590 lira arasında değişen sahaların 7 Ağustos'ta saat 11.00'de ihalesi gerçekleştirilecek.
İstekliler, tekliflerini ihale günü saatine kadar Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığında bulunan ihale komisyonuna verebilecek.

İhsaniye, Sandıklı, Afyon, Ekonomi

Kaynak: AA

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