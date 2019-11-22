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Afyonkarahisar'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 4 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da, yüklü miktarda kablo hırsızlığı yaptığı ileri sürülen 4 kişi tutuklandı.

22.11.2019 15:28 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:28Afyonkarahisar'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 4 kişi tutuklandı
Afyonkarahisar'da, yüklü miktarda kablo hırsızlığı yaptığı ileri sürülen 4 kişi tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir grubun Afyonkarahisar ve ilçelerinden yüklü miktarda kablo hırsızlıkları olaylarına karıştığı ve aralarında cezaevi firarileri de olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki bir tarlada konaklayan gruba operasyon düzenledi.
Operasyonda, cezaevi firarisi olduğu tespit edilen M.D. ve A.Y. ile diğer şüpheliler S.B. ve M.Y. gözaltına alındı.
Tarlada yapılan aramada ise çalıntı olduğu tespit edilen 360 kilogram bakır kablo, 2 ruhsatsız av tüfeği ve kablo kesmede kullanılan 5 cihaza el konuldu.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Dinar, Afyon, Güncel

Kaynak: AA

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