Afyonkarahisar'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu

Afyonkarahisar
'da madeni yağ satışı yapan işletmede, tenekelerin içerisinde 2 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildiği bildirildi.
Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerine, kent merkezinde madeni yağ satan bir işletmede kaçak akaryakıt satıldığı ihbarı ulaştı.
Belirlenen adrese kaçak akaryakıt getirdiği tespit edilen araç ile iş yerindeki aramalarda, yağ tenekelerine doldurulmuş 2 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Kaçak akaryakıtlara el konuldu, işletmeci hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi,Afyonkarahisar
12 Aralık 2018 Çarşamba 11:08