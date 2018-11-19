Afyonkarahisar'da Kaçak Avcılara Ceza Kesildi

19 Kasım 2018 Pazartesi 10:05



19 Kasım 2018 Pazartesi 10:05

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Bademli köyü civarında, kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları kapsamında denetim yapıldı.Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla Şuhut ilçesine bağlı Bademli köyü civarında av yapanların belgeleri kontrol edildi. Denetimlerde 3 avcının belgelerini kontrol eden av koruma ekipleri avcılık belgesi olmadığından dolayı 1 kişi hakkında yasal işlem uyguladı. Yasal işlem uygulanan şahısın av tüfeğine el konularak Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildiği belirtildi.Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, avcılık noktalarında denetim çalışmalarının aralıksız devam edeceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR