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Afyonkarahisar'da kaçak avcılara cezai işlem uygulandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü tarafından kaçak avcılara cezai işlem uygulandı.

30.07.2019 12:21 Afyonkarahisar'da kaçak avcılara cezai işlem uygulandı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü tarafından kaçak avcılara cezai işlem uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar V. Bölge Müdürlüğüne bağlı Bolvadin Şefliğinin av koruma ekipleri tarafından, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine bağlı Karamık köyü civarında ava kapalı dönemde avcılık yapan kaçak avcılara yasal işlem yapıldı. Kaçak avcılık ile mücadelede başarılı çalışmalar gerçekleştiren Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdürlüğünün avcılık noktalarında denetim çalışmalarının aralıksız devam edeceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

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