13 Aralık 2018, 15:55
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Afyonkarahisar'da Kacak Avcılıkla Mücadele Çalışmaları

Afyonkarahisar

Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şubesi Av Koruma ekipleri, kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şubesi Av Koruma ekipleri, kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli beldesi avlağında av yapanların belgelerini kontrol eden ekipler, belgeleri olan 3 avcıya teşekkür etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şubesinden yapılan açıklamada, Afyonkarahisar genelinde avcılık noktalarında denetim çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam edeceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR Karaadilli,Şuhut,Doğa Koruma ve Milli Parklar,Afyonkarahisar
13 Aralık 2018 Perşembe 15:55



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