Afyonkarahisar'da Kacak Avcılıkla Mücadele Çalışmaları

13 Aralık 2018 Perşembe 15:55



13 Aralık 2018 Perşembe 15:55

Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şubesi Av Koruma ekipleri, kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli beldesi avlağında av yapanların belgelerini kontrol eden ekipler, belgeleri olan 3 avcıya teşekkür etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şubesinden yapılan açıklamada, Afyonkarahisar genelinde avcılık noktalarında denetim çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam edeceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR