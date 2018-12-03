Afyonkarahisar'da Kaçak Kazı Operasyonu: 5 Gözaltı

Afyonkarahisar
'ın İhsaniye
ilçesinde bulunan sit alanında kaçak kazı yapma hazırlığında olduğu tespit edilen 5 şüpheli, gözaltına alındı.
Valiliğin yazılı açıklamasında, Göynüş Vadisi'nde 1. derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapılacağı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, 5 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada, şüphelilerle birlikte 36 el yapımı patlayıcı, patlatmak için fünye yerine kullanılan rezistans, 6 adet çeşitli ebatlarda küçük yay, bir adet şarjlı matkap bataryası, bir adet tarihi olduğu değerlendirilen ok ucu, bir adet gaz maskesi, bir adet yivsiz av tüfeği ele geçirildiği bildirildi.
İhsaniye,Afyonkarahisar
03 Aralık 2018 Pazartesi 11:56