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Afyonkarahisar'da 'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi'

Afyonkarahisar'da 'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi'AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'ın eşi Fatma Tutulmaz'ın koordinatörlüğünde yürütülecek "Kadın Sağlığı Eğitim Projesi" için tanıtım toplantısı düzenlendi.

13.11.2019 16:17 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:23
Afyonkarahisar'da 'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi'
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'ın eşi Fatma Tutulmaz'ın koordinatörlüğünde yürütülecek "Kadın Sağlığı Eğitim Projesi" için tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıda katılımcılara ilk eğitimler verildi.
Afyon Lisesi Konferans Salonunda yapılan toplantıya Vali Mustafa Tutulmaz'ın eşi Fatma Tutulmaz ile birlikte protokol üyelerinin eşleri, doktorlar, sağlık görevlileri, veliler ve öğrenciler katıldı. Toplantıda ilk olarak İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Deniz Fırat konuştu. Fırat konuşmasında proje ile Afyonkarahisar merkez ve ilçelerinde 15-69 yaş grubundaki tüm kadınlara sağlık okuryazarlığı eğitimleri verileceğini söyledi. Projenin Türkiye genelinde uygulanacağını ve 3 yıl süreyle devam edeceğini belirtti.
Vali Mustafa Tutulmaz'ın eşi Fatma Tutulmaz ise, öncelikle kadının toplumdaki önemine değinerek: "Dünyada da önemi gittikçe artan sağlık okuryazarlığı oranını ülkemizde de artırarak özellikle kadınların yaşam kalitelerini yükseltmek ve sağlıklarını korumayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda da ilimizde, 3 yılı kapsayacak olan Kadın Sağlığı Eğitimi projemizi başlatıyoruz. Bu proje ile 15-69 yaş arası tüm kadınlarımıza, gelecekte bizler gibi güçlü bir kadın, anne ve eş olacak genç kızlarımıza "Sağlıklı Beslenme, Fiziksel Aktivitenin Önemi, Obeziteden Korunma ve Diyabet, Normal Doğum, Anne Sütü ve Emzirmenin Önemi, Kanser Türleri ve Kendi Kendini Muayene" gibi pek çok konuda uzmanlarımız tarafından ayrı ayrı eğitimler verilecek" diye konuştu.

Proje ile tüm kesimlere ulaşacağız
Projenin toplumun tüm kesimlerini kapsadığını söyleyen Fatma Tutulmaz: "Kadın Sağlığı Eğitim Projesi, il ve ilçelerdeki tüm resmi kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde 3 yıl süresince devam edecek. Böylelikle toplam nüfusun yarısını oluşturan kadınlarımız ve onların yetiştirdiği başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere toplumun tüm kesimleri bilinçlendirilmiş olacak. Bizi heyecanlandıran bu projemizde bizlere destek veren Sayın Valimize ve kurum yöneticilerimize teşekkür eder, saygılarımı sunarım" ifadelerini kullandı.
Afyonkarahisar'da 'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi'

Mustafa Tutulmaz, Afyon, Yerel

Kaynak: İHA


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