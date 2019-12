Afyonkarahisar'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" toplantısı

Afyonkarahisar'da Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" toplantısı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız ile tüm daire amirleri ve kaymakamlar katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Tutulmaz, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı öncülüğünde 5 bakanlık ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bir çalışma ortaya konulduğunu ve 2020-2021 yıllarını kapsayan 75 maddelik bir görev ve sorumlulukların olduğu eylem planı çıkarıldığını dile getirdi.

"Kadına yönelik üzücü olaylar ne tarihimizin ne de geleneğimizin ne de inancımızın kabul edebileceği şeyler değildir" diyen Vali tutulmaz, şiddeti kesin olarak gündemden çıkarılması gerektiğini söyledi.

Şiddete yönelik kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen görevi fazlasıyla yapması gerektiğini ifade eden Tutulmaz, şunları kaydetti:

"Sivil toplum kuruluşları, bu konuda yine sorumluluk alması gerekir. Toplumumuzu bu şiddet sarmalından çıkarmamız lazım. Ancak bir taraftan da şunu açıkça ifade etmek istiyoruz. Şiddet konusunda bakıldığında dünya ortalamasının altında bir ülkeyiz. Biz bir tane bile şiddeti kabul etmiyoruz. Bunu savunmak anlamında söylemiyorum. Ancak bunu çok fazla abarttığımızda da toplumda her gün çok sayıda kişi bundan mağdur oluyormuş gibi bir hava yaratılarak, toplumda bir güvensizlik yaratma çabasının da olduğunu görüyoruz. Ama şiddet açısından dünya ortalamasının çok çok altındayız. Bu yönüyle baktığımızda da sevindirici bir durumdayız."

Vali Tutulmaz, her cinayeti kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet olarak algılanmaması gerektiğini belirterek, "Zaman zaman başka nedenlerle şiddeti kadın da erkeğe uygulayabiliyor. Baba çocuğa uygulayabiliyor, çocuk babaya uygulayabiliyor. Bunları hep toplumda görüyoruz. Biz toplum olarak şunu kabul etmemiz gerekir: "Şiddetin her türlüsüne karşıyız" demeliyiz ve bu konuda hepimiz aynı hareket etmeliyiz. Şiddetin kimden, nasıl, ne şekilde geldiği hiç önemli değil. Şiddetin her türlüsüne, her ortamda "ama" demeden karşı çıkmamız gerekir" diye konuştu.

Vali Tutulmaz, konuşmasının sonunda medyaya da seslendi. Tutulmaz, medyanın şiddet olaylarının çok fazla gündemde tutmaması gerektiğini belirterek, "Bu tür şiddet olaylarını çok da gündeme taşımamak gerekiyor. Bazı durumlar salgın hastalık gibi yayılabiliyor. İntihar vakaları bunlardan birisi. Çok fazla bunları gündemde tutmamak gerekiyor" dedi.

Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti. Toplantıda Kadına yönelik şiddet konusunda Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından bir sunum gerçekleştirildi.

Kaynak: AA