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Afyonkarahisar'da kamyon ile ticari taksi çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde kamyon ile ticari taksinin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

24.10.2019 20:08Afyonkarahisar'da kamyon ile ticari taksi çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde kamyon ile ticari taksinin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
İsa Adıgüzel (36) idaresindeki 03 T 4511 plakalı ticari taksi, Afyonkarahisar- Konya kara yolu Akbaba Köyü mevkinde Nevzat Akkol (49) yönetimindeki 03 BE 177 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada, takside yolcu olarak bulunan Berivan Taşan (19) hayatını kaybetti. Sürücü Adıgüzel ile Aleyna Akkent (18) yaralandı.
Olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Akkent, ambulansla Çay Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay yerinden kaçan ticari taksi sürücüsü Adıgüzel ise, jandarma ekiplerince Emirdağ ilçesinde yakalanarak ilçe hastanesine götürüldü.

Afyon, Güncel

Kaynak: AA

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