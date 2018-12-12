Afyonkarahisar
'da kar etkisini arttırdı
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut
ilçesinde dün gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı çevreyi beyaza bürürken, özellikle sürücülere zor anlar yaşattı. Şuhutlu vatandaşlar sabaha beyaz örtüyle uyandı. Vatandaşlar yaya geçitlerinde yürürken kaymamak için kendilerini korumaya çalışırken, sürücüler de araçları ile dikkatli seyretti. İlçeye bağlı yüksek yerleşim yerlerini beyaza bürüyen kar, kartpostallık görüntüler oluştu.
Şuhut,Afyonkarahisar
12 Aralık 2018 Çarşamba 16:55