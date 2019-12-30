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Afyonkarahisar'da kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti

Afyonkarahisar'da sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı sonrası kent beyaza büründü.

30.12.2019 12:34 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:38 Afyonkarahisar'da kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti
Afyonkarahisar'da sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı sonrası kent beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu kentte çocuklar ders aralarında kartopu oynayarak beyaz örtünün tadını çıkardılar.

Afyonkarahisar'da etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti. evlerinden işlerine ve okullara gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Kent merkezinde bu mevsim ilk kez beyaz örtünün hakim olması nedeniyle çocuklar ders aralarında soluğu okul bahçesinde aldılar. Öğretmenleri eşliğinde kartopu oynayan çocuklar ve öğrenciler gönüllerince eğlenir kent genelinde hakim olan kar yağışına ise en çok onlar sevindi.

Öğrenciler karın yağmasıyla birlikte kendileri teneffüste bahçeye attıklarını belirterek kar yağdığı için çok mutlu olduklarını dile getirdiler. - AFYONKARAHİSAR

Sabah, Afyon, Güncel

Kaynak: İHA

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