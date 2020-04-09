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Afyonkarahisar'da karantina altındaki 511 vatandaşın yemekleri Kızılay'dan

Afyonkarahisar'da karantina altındaki 511 vatandaşın yemekleri Kızılay'dan 50 Türk Kızılay personeli, hijyenik ortamda günlük 4 öğün yemek hazırlıyor Afyonkarahisar'da yeni tip Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda...

09.04.2020 17:28 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:35
Afyonkarahisar'da karantina altındaki 511 vatandaşın yemekleri Kızılay 'dan
50 Türk Kızılay personeli, hijyenik ortamda günlük 4 öğün yemek hazırlıyor
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da yeni tip Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda karantina altında tutulan 511 vatandaşın yemekleri, Türk Kızılay Afyonkarahisar Şubesi tarafından karşılanıyor.
Yurdun yemekhanesinde görevli 50 Türk Kızılay personeli, hijyenik ortamda günlük 4 öğün yemek hazırlıyor. Yemekler, tek kişilik odalarda gözetim altında tutulan vatandaşlara görevliler tarafından götürülüyor. Türk Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanı Fatih Okyar, yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığının, Türk vatandaşlarının yaşadığı her ülkede olağanüstü performans gösterdiğini kaydederek, kimseyi sahipsiz bırakmadığını ifade etti. Irak'tan havayoluyla önce Ankara'ya, oradan da kara yoluyla Afyonkarahisar'a getirilerek KYK yurduna yerleştirilen 511 misafirin her türlü yemek ve gıda ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını dile getiren Okyar: "Her gün kesintisiz 4 öğün misafirlerimize yemek veriyoruz. Gözetim altında tutulan vatandaşlarımız bizim bu çalışmamızdan oldukça memnunlar. Dualarını üzerimizden eksik etmiyorlar. Allah devletimize ve Kızılay'ımıza zeval vermesin" dedi.
Okyar, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda 511 vatandaşa hizmetlerin, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin özverili çalışmalarıyla başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü anlattı. Misafirlerin yurtlara yerleştirilmeden önce bütün odalardaki her türlü ihtiyaçların hazırlandığını aktaran Okyar, şöyle devam etti:
"Bu süreçte ikinci günümüzdeyiz. 511 misafirimiz için 50 personelimiz burada bu hizmeti veriyor. Türk Kızılayı ailesi, her zaman olduğu gibi sahada aktif olarak çalışıyor. Koordinasyonumuzda hiç bir aksaklık söz konusu değil. Vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet veriyoruz." Afyonkarahisar’da karantina altındaki 511 vatandaşın yemekleri Kızılay’dan

Kaynak: İHA

Etiketler: Kızılay, Afyon, Genel
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