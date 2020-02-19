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Afyonkarahisar'da karda mahsur kalan iki kişiyi jandarma kurtardı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, karda araçları ile mahsur kalan iki kişi, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

19.02.2020 17:02 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:02Afyonkarahisar'da karda mahsur kalan iki kişiyi jandarma kurtardı
Afyonkarahisar'ın ilçesinde, karda araçları ile mahsur kalan iki kişi, jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Karamık-Yalvaç kara yolunda kar nedeniyle mahsur kalan M.Ç. ile A.H.Ç, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen Çay İlçe Komutanlığı ile İl Özel İdare ekipleri, yolda araçlarıyla mahsur kalan iki kişiyi kurtardı.
Öte yandan Çay Kaymakamlığı, Karamık-Yalvaç kara yolunun kış tedbirleri kapsamında kapatılması dolayısıyla ilgili kanun maddesi uyarınca M.Ç. ve A.H.Ç'ye 524 lira idari para cezası kesti.

Jandarma, Karamık, Afyon, Çay, Güncel

Kaynak: AA

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