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Afyonkarahisar'da kartpostallık yağmur manzaraları

Afyonkarahisar'da yağan yağmur sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

01.12.2019 13:35 | Son Güncelleme: 01.12.2019 13:41Afyonkarahisar'da kartpostallık yağmur manzaraları
Afyonkarahisar'da yağan yağmur sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Lokumu, kaymağı, sucuğu, mermeri, haşhaşı ve tarihi mekanları ile tanınan Afyonkarahisar'da, yağan yağmur sonrası Tarihi Afyon Konakları fotoğrafçılara adeta poz verdi. Yağmur sonrası fotoğrafçıların birbirinden güzel kareler yakalamak için geldiği Tarihi Afyon Konakları'nın bulunduğu sokaklar fotoğrafçılara muhteşem kareler yansıttı.

Çektiği fotoğraflarla isminden sık sık söz ettiren Afyonkarahisarlı usta fotoğrafçı Çağrı Selek de yağmur sonrası çektiği fotoğraflar ile görenleri adeta hayran bıraktı. Selek'in fotoğrafları internette binlerce beğeni ve paylaşım aldı. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, Güncel

Kaynak: İHA

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