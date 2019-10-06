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Afyonkarahisar'da kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar'da mesire alanını temizleyen işçi, 35- 40 yaşlarında kadın cesedi buldu. Kimliği henüz tespit edilemeyen cesedin ölüm sebebi ve kime ait olduğu araştırılıyor.

06.10.2019 21:18

Afyonkarahisar'ın merkez Kanlıca Mahallesi'ndeki Hıdırlık Mesire Alanı'nı temizleyen Afyonkarahisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli işçi, saat 15.00 sıralarında yerde bir kadının hareketsiz yattığını gördü. Temizlik işçisi durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, kadın cesediyle karşılaştı.

OLAY YERİNDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, cesedin etrafına kimseyi yaklaştırmadı. İl Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri de cesedin bulunduğu yerde ve etrafında inceleme yaptı.

KİMLİĞİ HENÜZ TESPİT EDİLEMEDİ

Kimliği henüz tespit edilemeyen, 35- 40 yaşlarında bir kadına ait olduğu tahmin edilen ceset Afyonkarahisar Belediyesi cenaze nakil aracıyla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cesedin ölüm sebebi ve kimliği araştırılıyor.

Afyonkarahisar'da kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu

Afyon, İşçi, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

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