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Afyonkarahisar'da kitap fuarı ertelendi

Afyonkarahisar Valiliğinin destekleriyle bu yıl üçüncüsünün yapılması planlanan kitap fuarı ileri bir tarihe ertelendi.

18.03.2020 16:48 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:48
Afyonkarahisar'da kitap fuarı ertelendi
Afyonkarahisar Valiliğinin destekleriyle bu yıl üçüncüsünün yapılması planlanan kitap fuarı ileri bir tarihe ertelendi.
Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Nisan ayında yapılması planlanan 3. Afyonkarahisar Kitap Fuarı'nın, yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendiği bildirildi.
Açıklamada, "Valiliğimiz himayelerinde bu yıl üçüncüsü düzenlenmesi planlanan Kitap Fuarı, koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir. İki kez düzenlenen, hem yazarlar ve yayınevleri hem de öğrenciler ve vatandaşlardan yoğun ilgi gören Kitap Fuarı bu yıl üçüncü kez düzenlenecekti. Ancak küresel salgın Kovid-19 nedeniyle alınan tedbirler gereği fuar ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadesi kullanıldı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Afyon, Kültür Sanat

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