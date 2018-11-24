Afyonkarahisar'da Korkunç Olay

Afyonkarahisar
'da özürlü bir şahıs, darp eteği annesinin iki gözünü de çıkardı.
Olay Afyonkarahisar'ın Emirdağ
ilçesi Davulga
beldesinde meydane geldi. Edinilen bilgilere göre zihinsel engelli Halil Kıyar (40) kavga
ettiği annesi Sultan Kıyar'ı (69) darp ederek iki gözünü de elleriyle oyduğu öğrenildi.
Korkunç olay sonrası Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan annenin, yapılan ilk müdahalenin ardından Eskişehir
Devlet Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.
Öte yandan olayın şüphelisi olan Halil Kıyar'ın da yakalandığı, olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR
Davulga,Emirdağ,Afyonkarahisar
24 Kasım 2018 Cumartesi 15:44