Haberler » 3. Sayfa » Afyonkarahisar'da korona virüsü şüphesi - Haberler

Afyonkarahisar'da korona virüsü şüphesi

Afyonkarahisar'da korona virüsü şüphesiyle hastaneye getirilen İranlı çocuk gözlem altına alındı.

23.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 23.02.2020 14:26Afyonkarahisar'da korona virüsü şüphesi
Afyonkarahisar'da korona virüsü şüphesiyle hastaneye getirilen İranlı çocuk gözlem altına alındı.

saatlerinde İran uyruklu 3 yaşındaki Elya Ahmedi isimli çocuk, ailesi tarafından korona virüsü şüphesiyle Afyonkarahisar Devlet Hastanesine getirildi. Çocuk tedavi altına alınırken, hastanedeki bir servis diğer hastalara ve hastane personellerine kapatıldı. Çocuğun durumuyla ilgili Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü ve Afyonkarahisar Valiliğine de bilgi verilirken, gerekli tetkiklerin ardından çocukta korona virüsü olup olmadığı tespit edilecek. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, Sabah, İran, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

01:00  23 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 23 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
23.02.2020 16:04:31