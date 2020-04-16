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Afyonkarahisar'da Korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

- Afyonkarahisar'da Korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi Afyonkarahisar'da yeni tip Korona virüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan hasta, alkışlarla taburcu edildi.

16.04.2020 13:54 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:55
- Afyonkarahisar'da Korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da yeni tip Korona virüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan hasta, alkışlarla taburcu edildi.
Korona virüs teşhisiyle Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Dr. Halil İbrahim Özsoy Devlet Hastanesinde tedavi gören 36 yaşındaki Faruk Yılmaz, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.
Faruk Yılmaz, 7 gün boyunca tedavi sürecinde kendisi ile ilgilenen sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Yılmaz, "İnşallah, 14 gün karantina süremin sonunda da immün plazma tedavisi için donör olacağını söyleyen Faruk Yılmaz, Kan bağışında bulunacağım. Hepinize tekrar ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hatice Çakır ise "Faruk bey şimdi de 14 gün boyunca evinde gözetim altında tutulacak. Kesinlikle hiç kimseyle temas etmeyecek. Afyonkarahisar’da Korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Faruk Yılmaz, Bolvadin, Afyon, Sağlık
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