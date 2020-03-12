Afyonkarahisar'da koronavirüs nedeniyle buzağı kongresi ertelendi
Afyonkarahisar'da bugün başlaması ve 15 Mart'a kadar devam etmesi planlanan 1. Uygulamalı Buzağı Kongresi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
12.03.2020 13:12 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:12
Afyonkarahisar'da bugün başlaması ve 15 Mart'a kadar devam etmesi planlanan 1. Uygulamalı Buzağı Kongresi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Fakültesi ile Sığır ve Buzağı Derneği iş birliğinde 12-15 Mart tarihlerinde gerçekleştirileceği duyurulan 1. Uygulamalı Buzağı Kongresi'nin, Kovid-19 salgını dolayısıyla ertelendiği duyuruldu.
Kongre düzenleme komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Kovid-19 salgını ile ilişkili olarak, ülkemizde ilk vakanın görülmesi sebebiyle gerek yurt içi seyahatin sakıncalı duruma gelmesi, gerekse toplu halde bir arada bulunulan etkinliklerin riskli duruma gelmesi sebebiyle, 12-15 Mart 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 1. Uygulamalı Buzağı Kongresi, 17-20 Eylül 2020 tarihine ertelenmiştir. Kongre için daha önceden yapılmış kayıtlar geçerlidir."
Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Fakültesi ile Sığır ve Buzağı Derneği iş birliğinde 12-15 Mart tarihlerinde gerçekleştirileceği duyurulan 1. Uygulamalı Buzağı Kongresi'nin, Kovid-19 salgını dolayısıyla ertelendiği duyuruldu.
Kongre düzenleme komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Kovid-19 salgını ile ilişkili olarak, ülkemizde ilk vakanın görülmesi sebebiyle gerek yurt içi seyahatin sakıncalı duruma gelmesi, gerekse toplu halde bir arada bulunulan etkinliklerin riskli duruma gelmesi sebebiyle, 12-15 Mart 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 1. Uygulamalı Buzağı Kongresi, 17-20 Eylül 2020 tarihine ertelenmiştir. Kongre için daha önceden yapılmış kayıtlar geçerlidir."
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Kaynak: AA
Etiketler : Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon, Güncel
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