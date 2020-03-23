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Afyonkarahisar'da koronavirüs tedbirleri

Afyonkarahisar Belediyesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemleri devam ediyor.

23.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:48
Afyonkarahisar'da koronavirüs tedbirleri
Afyonkarahisar Belediyesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemleri devam ediyor.
Belediyenin Veteriner İşler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı dezenfeksiyon ekipleri, kentteki cadde ve sokaklar, kamu kurumları, banka ATM'leri, hastaneler, parklarda ve vatandaşların toplu kullanım alanlarındaki temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Zabıta ekipleri de 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılması üzerine vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.
Öte yandan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in talimatıyla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarının ücretsiz kullanabileceği 2 otobüs tahsis edildiği bildirildi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Afyon, Güncel

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