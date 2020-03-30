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Afyonkarahisar'da koronavirüs tedbirlerine uymayan minibüs sürücüsüne ceza kesildi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymayan, en fazla 7 yolcu taşıması gerekirken 27 işçi taşıyan minibüs sürücüsüne 496 lira ceza kesildi.

30.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:55
Afyonkarahisar'da koronavirüs tedbirlerine uymayan minibüs sürücüsüne ceza kesildi
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymayan, en fazla 7 yolcu taşıması gerekirken 27 işçi taşıyan minibüs sürücüsüne 496 lira ceza kesildi.
İçişleri Bakanlığının koronavirüs önlemleri kapsamında toplu taşıma araçlarında kapasitelerinin yarısından fazla yolcu taşınıp taşınmadığını kontrol eden jandarma ekipleri, Kozvan köyünde durdurdukları minibüste en fazla 7 yolcu taşınması gerekirken 27 işçi taşındığını tespit etti.
Araçtakileri indiren ekipler, sosyal mesafe kuralına uyularak tarım işçilerini farklı minibüslerle evlerine gönderdi.
Tutanak tutulan minibüs sürücüsü Ekrem Y'ye 496 lira ceza kesildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Sandıklı, Afyon, İşçi, Güncel
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