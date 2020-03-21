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Afyonkarahisar'da kuaförler iş yerlerini kapattı

Korona virüs nedeniyle Afyonkarahisar'da kadın ve erkek kuaförleri 1 hafta süreyle iş yerlerini kapatma kararı aldı.

21.03.2020 15:40 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:40
Afyonkarahisar'da kuaförler iş yerlerini kapattı
Korona virüs nedeniyle Afyonkarahisar'da kadın ve erkek kuaförleri 1 hafta süreyle iş yerlerini kapatma kararı aldı.

Korona virüs salgının görülmesinin ardından Türkiye 'de birçok önlemler alınmaya başlandı. Vatandaşların bir arada durmaması ve evlerinde vakit geçirmeleri çağrısı yapıldı. Afyonkarahisar Berberler ve Kuaförler Odası, üyelerinden gelen talep üzerine iş yerlerine bir hafta süreyle kapatma kararı aldı.

Afyonkarahisar Berberler ve Kuaförler Odası Başkan Yardımcısı Suat Uygur , ülkenin önemli bir süreçten geçtiğini söyledi. Bu süreç içerisinde devletin önemli tedbirler aldığını ifade eden Uygur şöyle devam etti:

"Biz erkek ve bayan kuaförler olarak yüksek risk gurubundan olduğumuz için arkadaşlarımızla ve esnafımızdan gelen talep üzerine iş yerlerimizi 1hafta kapatma kararı aldık. Tabi ki biz bununla da kalmadık. Hijyen kuralları konusunda da yaptırımlarımız oldu. Meslektaşlarımız bu işe hassas davranarak önce müşteri ve kendi sağlığımız açısından dükkanlarımıza dezenfektan işlemleri yaptırdık. Tabi ki bu dediğim gibi önemli bir süreç. Bundan dolayı halkımızın bizi anlayışla karşılayacağını düşünüyorum."

Berber Abdullah Çılgınoğlu, kararın yerinde olduğunu söylerken, "Halkımızın ve bizim sağlığımız için güzel bir şey. Yani berberler yakın temasta bulunduğu için risk gurubunda. Bu kararı doğru buluyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye, Uygur, Afyon, Güncel

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