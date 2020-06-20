Afyonkarahisar'da LGS'nin birinci oturumu başladı
Öğrencilerin okula girişi Öğrencilere ateş ölçümü ve maske dağıtımı Okul dışında bekleyen velilerden görüntü Velilere sosyal mesafe uyarısı yapılması Sokağa çıkma kısıtlaması kent meydanı görüntü - AfyonkarahisarAfyonkarahisar'da sınava girecek öğrenciler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında...
20.06.2020 10:41 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:14
Afyonkarahisar'da sınava girecek öğrenciler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre içeri alındı.
İl genelinde 272 okulda 14 bin 443 öğrenci sınava girdi. Veliler ise çocuklarının sınava gireceği okul önlerine gelerek onları uğurladı.
İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, okul önünde bekleyen velilere sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.
Kaynak: AA