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Afyonkarahisar'da lise öğrencileri "antivirüs" mesaisinde

Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojileri Bölümü öğrencileri, "Gazi 03" markasıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine karşı, kamu kurumları için günlük 18 ton dezenfektan malzemesi "antivirüs" solüsyonu üretiyor.

19.03.2020 12:26 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:43
Afyonkarahisar'da lise öğrencileri
Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojileri Bölümü öğrencileri, "Gazi 03" markasıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine karşı, kamu kurumları için günlük 18 ton dezenfektan malzemesi "antivirüs" solüsyonu üretiyor.
Milli Eğitim Bakanlığı, tüm okulların temizlik ürünlerinin hızlı ve sürdürülebilir temini için üretim yapan mesleki ve teknik Anadolu liselerinin sayısını artırmasının ardından okullar hem bulundukları illerin hem de diğer şehirlerdeki kamu kurumlarının ihtiyacını karşılamak için kapasitelerini de artırıyor.
Okul Müdürü Mehmet İvecen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün ülkemizde görülmeye başlamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda okullarında bir hafta önce dezenfektan ve yüzey temizleyici üretimine başladıklarını söyledi.
Dezenfektan üretimini 46 öğrenci ile bölüm öğretmenlerinin yaptığını anlatan İvecen, şöyle konuştu:
"Bakanlığımızın açıkladığı Türkiye'de dezenfeksiyon ve yüzey temizleyici üretimi yapabilen 44 okul içerisinde yer alıyoruz. Bakanlığımıza bağlı okullarımızın dezenfeksiyon solüsyon malzemesi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bu süre içerisinde 54 ton dezenfektan ve yüzey temizleyici ürettik ve okullara teslim ettik. Şu andan itibaren de günlük üretim kapasitemizi 18 tona çıkarmış durumdayız."
İvecen, üretimini yaptıklarını dezenfeksiyon ve yüzey temizleyici malzemeleri, Afyonkarahisar ve ilçeleri başta olmak üzere, Eskişehir, Uşak, Kütahya, Muğla ve Kırıkkale'deki resmi kurumlara ve okullara da gönderdiklerini vurguladı.
17 çeşit temizlik malzemesi
Kimya Teknolojisi Bölümü alan şefi Nurcan Ergenekon da okullarında iki yıldır yüzey temizleyici, çamaşır suyu, sıvı sabun, oda parfümü gibi 17 çeşit temizlik malzemesi üretimi yaptıklarını anlattı.
Ergenekon, ürettikleri yüzey temizleyici solüsyonunun yüzde 5 hipoklorit içerdiğini, kurumların 1/49 oranında seyrelterek dezenfeksiyon işlemlemlerinde kullandığını kaydederek, hammadde tedariğinde hiçbir sıkıntılarının olmadığına değindi.
Ergenekon, "Biz, hız kesmeden günlük 18 ton solüsyon üretiyoruz ve üretmeye de devam edeceğiz. Bu çalışmada öğrencilerimiz de hem uygulamalı bir şekilde meslek öğreniyorlar hem de kendi ihtiyaçları için para kazanıyorlar." dedi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Afyon, Güncel

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